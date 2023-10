Το πανό στήριξης των οπαδών της Βέρντερ σε φίλο της Ντόρτμουντ που διαγνώστηκε με όγκο

Τέσσερα από τα γκρουπ οργανωμένων οπαδών της Βέρντερ Βρέμης σήκωσαν στο «πέταλο» πανό για φίλο της Ντόρτμουντ που δίνει μάχη για τη ζωή του.

Μπορεί η Μπορούσια Ντόρτμουντ να επικράτησε 1-0 της Βέρντερ Βρέμης και να αναρριχηθεί προσωρινά στην κορυφή της Bundesliga, όπως οι οπαδοί των φιλοξενούμενων, αξίζουν ειδικής μνείας μετά την σπουδαία πρωτοβουλία τους.

Σε μια υπέροχη κίνηση ανθρωπιάς, τέσσερα από τα γκρουπ οργανωμένων της ομάδας σήκωσαν πανό στήριξης για φίλο των Βεστφαλών -μέλος του ultra group The Unity- που διαγνώστηκε με όγκο και δίνει μάχη της ζωής του.

«Ποτέ μην τα παρατάς Μαρσέλ», ανέφερε συγκεκριμένα το μήνυμά τους.

Δείτε το:

Four of Werder Bremen’s ultra groups hold a banner in solidarity with Marcel, a member of Borussia Dortmund ultra group The Unity who’s unfortunately been diagnosed with a terminal tumor.



“Never give up, Marcel!”#BVBSVW pic.twitter.com/3w9S9lDPWn