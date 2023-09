Ο Ζερόμ Μπόατενγκ παραμένει ελεύθερος και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φλόριαν Πλέτενγμπεργκ είναι σε προχωρημένες επαφές με την Μπάγερν Μονάχου για να επιστρέψει.

Για μια μεταγραφική έκπληξη πάει η Μπάγερν Μονάχου από την αγορά των ελεύθερων. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του γερμανικού Sky Sport οι Βαυαροί είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ζερόμ Μπόατενγκ για την επιστροφή του πολύπειρου αμυντικού!

O 35χρονος σέντερ μπακ αποχώρησε από την Μπάγερν το 2021, έπειτα από μια δεκαετία και αγωνίστηκε την τελευταία διετία στη Λυών. Το συμβόλαιο του με τους Λιονέ ολοκληρώθηκε με το τέλος της περασμένης σεζόν και μέχρι τώρα δεν έχει βρει τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη.

Πρόκειται για μια επιλογή της διοίκησης για έξτρα βάθος στο κέντρο της άμυνας της ομάδας του Τόμας Τούχελ και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ο Γερμανός είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Νέο ραντεβού ανάμεσα στις δυο πλευρές αναμένεται την Κυριακή (1/10).

Με τη φανέλα της Μπάγερν μετράει 363 εμφανίσεις, πέτυχε δέκα γκολ και μοίρασε 25 ασίστ. Με τους Βαυαρούς σήκωσε δυο Champions League, ισάριθμα παγκόσμια κύπελλα συλλόγων και UEFA Super Cup, εννέα πρωταθλήματα, πέντε κύπελλα και άλλα τόσα Super Cup.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας έχουν στο ρόστερ τους για το κέντρο της άμυνας τους Κιμ, Ουπαμεκανό και τους Ντε Λιχτ - Μπούχμαν, οι οποίοι αυτή την περίοδο είναι τραυματίες.

💥 EXCLUSIVE News Jerome #Boateng: FC Bayern is working on his return!



➡️ Advanced talks took place as he’s a free agent

➡️ Bosses want him

➡️ Boateng is fit and ready for his comeback ✔️



No medical yet. Next round of meeting is scheduled for Sunday. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/mmZ24SjANU