Ο Ζερτζ Γκνάμπρι τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι στον αγώνα της Μπάγερν κόντρα στη Πρόισεν Μίνστερ και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετό καιρό.

Η Μπάγερν Μονάχου προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας, με το εμφατικό 4-0 εκτός έδρα της Πρόισεν Μίνστερ, παρόλα αυτά θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ζερτζ Γκνάμπρι, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι.

Ο Γερμανός διεθνής εξτρέμ αποχώρησε από την αναμέτρηση στο 11ο λεπτός και υποβλήθηκε άμεσα σε ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως θα χρειαστεί να μπει άμεσα σε χειρουργείο. Όπως φάνηκε και από τις εξετάσεις υπέστη κάταγμα στον καρπό του αριστερού χεριού, με τον παίκτη να αναμένεται να χειρουργηθεί την Τετάρτη (27/09).

«Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Είναι κάτι πολύ πικρό για εκείνον αλλά και για εμάς. Είναι σημαντικός παίκτης και σπουδαίος χαρακτήρας», τόνισε ο Τόμας Τούχελ για τον Γκνάμπρι.

