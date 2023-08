Ο Χρήστος Τζόλης οδεύει στη Φορτούνα Ντίσελντορφ της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας ως δανεικός από τη Νόριτς με οψιόν αγοράς.

H Φορτούνα Ντίσελντορφ φαίνεται πως είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Χρήστου Τζόλη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό ο νεαρός διεθνής ακραίος επιθετικός θα συνεχίσει στην ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας, ως δανεικός από τη Νόριτς, με το «deal» να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς.

Τα Καναρίνια αγόρασαν τον 21χρονο εξτρέμ από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2021, αντί έντεκα εκατομμυρίων ευρώ. Το περασμένο καλοκαίρι ήταν για ένα εξάμηνο δανεικός στην Τβέντε, στην οποία είχε τρία γκολ σε 15 εμφανίσεις Στο δεύτερο μισό της χρονιάς επέστρεψε στη Νόριτς, με την οποία μέτρησε 13 συμμετοχές στην Championship και ένα γκολ.

Συνολικά με τη Νόριτς έπαιξε 30 φορές, μέτρησε τρία γκολ και δυο ασίστ.

