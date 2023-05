Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ξέσπασε σε δάκρυα μετά από την «σοκαριστική» απώλεια του πρωταθλήματος και απομάκρυνε κάμερα που μπήκε μπροστά του.

Η Ντόρτμουντ ήταν αγκαλιά με το ένατο πρωτάθλημα της ιστορίας της, όμως δεν κατάφερε να νικήσει την Μάιντς στην έδρα της και έχασε το πρωτάθλημα από την Μπάγερν Μονάχου. Ο κόσμος των Βεστφαλών δεν σταμάτησε να τραγουδάει ακόμα και μετά το παιχνίδι, προσπαθώντας να στηρίξουν τους καταρρακωμένους ποδοσφαιριστές.

Ο τραυματίας Τζουντ Μπέλιγχαμ δεν μπόρεσε να αγωνιστεί και είδε το ματς από τον πάγκο. Μετά το ματς δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του. Η κάμερα πλησίασε τον Άγγλο μέσο, ο οποίος την απομάκρυνε από μπροστά του.

An emotional Jude Bellingham pushes the camera away after losing the Bundesliga title in the final minutes of the season. pic.twitter.com/5bepT7l502