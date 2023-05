Ματς Χούμελς και Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι στην τελική ευθεία ώστε να υπογράψουν νέο συμβόλαιο.

Αυτό το Σάββατο, με νίκη της επί της Μάιντς, η Ντόρτμουντ πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει κι ο Ματς Χούμελς είναι στα πλάνα του Εντιν Τέρζιτς. Μάλιστα, ο 34χρονος στόπερ είναι στην τελική ευθεία για την υπογραφή του νέου του συμβολαίου.

Με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, ο Χούμελς, έχει 467 συμμετοχές με 34 γκολ και 22 ασίστ, ενώ θυμίζουμε ότι έχει αγωνιστεί στη Μπάγερν Μονάχου, πραγματοποιώντας 118 εμφανίσεις με 8 γκολ και 9 ασίστ.

Understand there's confidence to get new deal signed soon for Mats Hummels at Borussia Dortmund. It's not sealed yet but it's progressing well to final stages. 🟡⚫️ #BVB



BVB hope for Hummels to sign paperwork in the next days. pic.twitter.com/dAXo9ZMGaf