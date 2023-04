Χιλιάδες οπαδοί της Βέρντερ Βρέμης ταξίδεψαν στο Βερολίνο για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Χέρτα πραγματοποιώντας πορεία ως το Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο (22/04).

Περίπου 25.000 υποστηρικτές της Βέρντερ Βρέμης βρέθηκαν στο Βερολίνο για το ματς της ομάδας του με τη Χέρτα (2-4) και οι δρόμοι της γερμανικής πρωτεύουσας «πλημμύρισαν» από πράσινες φιγούρες! Οι οπαδοί της ομάδας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των οργανωμένων και έκαναν το ταξίδι των 400 χλμ. για να βρεθούν στο πλάι της. Βίντεο από την πορεία που έκαναν ως το Ολυμπιακό Στάδιο έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε εδώ:

Some 25,000 Werder Bremen fans have reportedly answered their ultra groups’ call and made the 410km trip to Berlin for the away game against Hertha.



Before the game, 10,000 of them took part in a fan march to the Olympiastadion. pic.twitter.com/xJqIPltPL6