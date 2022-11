Μια εντελώς άγνωστη πτυχή της ζωής του «φώτισε» ο Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος αποκάλυψε πως έπασχε από καρκίνο στο δέρμα του προσώπου του και υποβλήθηκε σε τρεις επεμβάσεις στο παρελθόν για να τον ξεπεράσει, όντας παράλληλα στην ενεργό δράση.

Στη λίστα των ποδοσφαιριστών που διαγνώστηκαν με καρκίνο ανήκει και ο Μάνουελ Νόιερ.

Σε μια απροσδόκητη αποκάλυψη, ο θρυλικός Γερμανός κίπερ της Μπάγερν Μονάχου δήλωσε πως στο παρελθόν έπασχε από καρκίνο του δέρματος στο πρόσωπο και πως χρειάστηκε να υποβληθεί τρεις φορές σε χειρουργική επέμβαση.

Η είδηση προέκυψε από τη συνεργασία του διεθνούς Γερμανού τερματοφύλακα με την συμπατριώτισσα τενίστρια και κάτοχο τριών τίτλων Grand Slam, Αντζελίκ Κέρμπερ, οι οποίοι λανσάρουν μαζί μια νέα σειρά προϊόντων για τη φροντίδα του δέρματος του προσώπου και στο πλαίσιο αυτό μοιράστηκαν τις εμπειρίες που τους οδήγησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για αυτόν τον σκοπό.

Έτσι, ο Νόιερ τόσο στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media του όσο και στο δελτίο Τύπου που εξέδωσαν για το λανσάρισμα των προϊόντων «Newkee», μίλησε για την προσωπική του περιπέτεια με την επάρατη νόσο, η οποία εκ των πραγμάτων δεν επηρέασε την καριέρα του καθώς εκείνος συνέχισε να αγωνίζεται κανονικά όλα αυτά τα χρόνια.

Στις δηλώσεις του ο Νόιερ δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες για το ακριβές χρονοδιάγραμμα από τη διάγνωσή του ως τις τρεις επεμβάσεις, αν και η μία εξ αυτών πιθανολογείται πως σημειώθηκε το 2021, όταν ο Νόιερ εθεάθη στην προπόνηση των Βαυαρών με επίδεσμο στο πρόσωπο και απέφυγε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

Manuel Neuer has revealed he has had three operations for skin cancer on his face. pic.twitter.com/Z1zaoNWDAs