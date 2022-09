Έπειτα από τέσσερα ματς χωρίς νίκη, η Μπάγερν επέστρεψε δυναμικά από τη διακοπή, διέλυσε με 4-0 τη Λεβερκούζεν και πλησίασε την κορυφή της Bundesliga.

Τέσσερα ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα ήταν πολλά (πριν 20 χρόνια είχε συμβεί κάτι ανάλογο) για τη Μπάγερν και η διακοπή μόνο καλό της έκανε! Οι Βαυαροί διέλυσαν 4-0 τη Λεβερκούζεν και ο Νάγκελσμαν πήρε ανάσες ηρεμίας. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας έκανε ό,τι ήθελε την αντίπαλό της, εκμεταλλεύθηκε τα πολλά λάθη και μετέτρεψε το ντέρμπι σε τυπική διαδικασία. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Σανέ άνοιξε το σκορ, ενώ στο 17' ο Μουσιάλα πέτυχε το 2-0. Οι φιλοξενούμενοι αδυνατούσαν να αντιδράσουν, με τη Μπάγερν να πιέζει και να σκοράρει στο 39' με τον Μανέ. Στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε, ο Σενεγαλέζος βρήκε ξανά δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά, μιας και είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ του Ντε Λιχτ. Ωστόσο, στο 84' ο Μίλερ εκμεταλλεύθηκε ακόμα μια γκάφα του Χραντέτσκι και διαμόρφωσε το 4-0.

