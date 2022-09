Η Χέρτα Βερολίνου ανακοίνωσε πως μετά από εξέταση ανιχνεύτηκε πως ο Μποέτιους έχει όγκο στους όρχεις.

Η γερμανική ομάδα γνωστοποίησε την δυσάρεστη είδηση για τον 28χρονο Ολλανδό επιθετικό μέσο, που πήγε στο κλαμπ του Βερολίνου μόλις τον φετινό Αύγουστο ως ελεύθερη μεταγραφή από την Μάιντς.

Ο Ζεάν-Πολ Μποέτιους έκανε μία ουρολογική εξέτασε την Τετάρτη (21/09) όπου ανακαλύφθηκε πως έχει έναν όγκο στους όρχεις. Η Χέρτα έγραψε στο ποστ της ανακοίνωσης της δυσάρεστης είδησης πως οι σκέψεις όλων στην ομάδα είναι μαζί του και πως όταν γίνουν γνωστές περισότερες πληροφορίες θα επανέλθει με νέα ενημέρωση.

Jean-Paul Boëtius had a urological test on Wednesday, where a testicular tumour was discovered. We will inform you further once we have more information. Our thoughts are with you, Djanga! 💙 #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/onOpiRfrw3

Πρόλαβε να αγωνιστεί και στα έξι παιχνίδια της ομάδας την φετινή σεζόν.

Ο αθλητικός διευθυντής της Χέρτα Βερολίνου τόνισε πως ελπίζει όλα να πάνε καλά για τον Μποέτιους, ώστε να γυρίσει στην ομάδα το γρηγορότερο δυνατόν.

«Όσο απαίσια κι αν είναι αρχικά αυτά τα νέα, είμαστε γεμάτοι ελπίδα και αυτοπεποίθηση πως ο Ζεάν-Πολ θα είναι σύντομα ξανά υγιής και θα επιστρέψει γρήγορα στην ομάδα. Μέχρι τότε, αυτός θα λάβει απ' όλους μας αμέριστη υποστήριξη».

🎙️ @FrediBobic1971: As awful as this news is initially, we are full of hope and confidence that Jean-Paul will get healthy again & return to the team as quickly as possible. Until then, he will receive from us all the support imaginable.#GemeinsamHertha #HaHoHe