H Χέρτα Βερολίνου νίκησε με 2-0 στην έδρα της Άουγκσμπουργκ και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο για τη νέα σεζόν. «Απόδραση» της Μάιντς από το Μενχενγκλαντμπαχ με «φαουλάρα» του Μαρτίν.

Μετά από τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη η Χέρτα Βερολίνου πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο, καθώς επικράτησε με 2-0 στην έδρα της Άουγκσμπουργκ, η οποία έφτασε τις τέσσερις ήττες σε πέντε αγωνιστικές. Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο δραστήριοι στο ματς αλλά οι γηπεδούχοι έφτασαν κόντα στο γκολ στο 27', όταν ο Μπερίσα σημάδεψε το δοκάρι. Oι Βερολινέζοι εν τέλει προηγήθηκαν στο 57' όταν μετά από εξαιρετική σέντρα του Πλάτεχαρντ ο Λουκεμπάκιο με σκαστή κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Στο 90+3' η Χέρτα έφυγε στην αντεπίθεση και από κοντά ο Ρίχτερ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 μετά από ασίστ του Σέλκε.

🎥 Highlights: @HerthaBSC_EN record their first win of the #Bundesliga season with a 2-0 win over @FCA_World 👏 #FCABSC | #MD5 pic.twitter.com/gkRwMSDfLt

Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι η Μάιντς «απέδρασε» με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Γκλάντμπαχ, καθώς επικράτησε με 1-0. Η Μπορούσια είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και στο 30' ο Τουράμ σημάδεψε το δοκάρι. Από το 53΄οι γηπεδούχοι είχαν αριθμητικό μειονέκτημα, καθώς μετά από σκληρό μαρκάρισμα ο Ιτακούρα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Το γκολ της νίκης για τη Μάιντς το πέτυχε στο 55' ο Ααρόν Μαρτίν με φανταστική απευθείας εκτέλεση φάουλ.

🎥 Highlights of #BMGM05!



Worth a watch just for @AaronMartinn5's free-kick. Got to be a contender for the best goal of #Bundesliga #MD5 🗑 🔝 😍 pic.twitter.com/EfKbgGtB3g