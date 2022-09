Ο τολμηρός πιτσιρίκος κατάφερε να φτάσει μέχρι το ίνδαλμά του, ακόμα κι αν... διέκοψε για λίγο το παιχνίδι της Ντόρτμουντ με την Χόφενχαϊμ, με τον Μπέλινγχαμ να τον παίρνει αγκαλιά και να τον απομακρύνει για να μην τον πάρουν άγαρμπα οι σεκιούριτι.

Ο μικρός οπαδός της Ντόρτμουντ ήθελε πάση θυσία ν' αγκαλιάσει τον Τζουντ Μπέλινγχαμ και δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης της Παρασκευής για να τον δει έξω από το γήπεδο.

Και με το σκεπτικό πως ίσως δεν τον πετύχαινε ποτέ μετά το ματς, αποφάσισε να μπει στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα!

Έτρεξε μέχρι τον Άγγλο χαφ, οι υπόλοιποι που τον είδαν σταμάτησαν για λίγο και ο ποδοσφαιριστής απλά αγκάλιασε τον μικρό και τον οδήγησε εκτός χλοοτάπητα για να σιγουρευτεί ότι δεν θα τον απομάκρυναν άγαρμπα οι σεκιούριτι που είχαν τρέξει να τον σταματήσουν.

Jude Bellingham had to escort this young fan off the pitch after he ran on during the match 😅 pic.twitter.com/3nfK8aDrUw