Ο 24χρονος εξτρέμ της Χέρτα Βερολίνου, Μάρκο Ρίχτερ, διαγνώστηκε με όγκο στα γεννητικά όργανα και θα υποβληθεί σε επέμβασης, όπως ενημέρωσε επίσημα η ομάδα του, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητα του παίκτη.

Ο Ρίχτερ που το 2019 είχε κάνει πάταγο στο Euro u-21 με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, καλείται για ένα χρονικό διάστημα που παρέμεινε αδιευκρίνιστο, να κάνει την προσπάθειά του για να βγει δυνατός από την περιπέτεια της υγείας του και να καταφέρει να επιστρέψει στα γήπεδα.

Η Χέρτα ενημέρωσε για τον όγκο που εντοπίστηκε στα γεννητικά όργανα του παίκτη και έχει ήδη προγραμματιστεί το χειρουργείο αφαίρεσης αυτού του όγκου.

Φυσικά δεν μπορεί να μπει χρονοδιάγραμμα για την επαναφορά του στην αγωνιστική δράση...

