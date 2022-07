Συμβόλαιο μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι υπέγραψε με την Μπόχουμ ο Κώστας Σταφυλίδης, παραμένοντας στην VfL, δίχως να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με την Χόφενχαϊμ.

Ο Έλληνας φουλ μπακ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπόχουμ και το συμβόλαιό του με την Στουτγκάρδη είχε ακόμα διάρκεια μέχρι και το 2023.

Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, ο διεθνής αμυντικός θα φοράει και τη νέα αγωνιστική περίοδο τη μπλε φανέλα, αφού συμφωνήθηκε να συνεχίσει εκεί την καριέρα του και να παραμείνει στην ομάδα με την οποία δέθηκε.

«Ήταν μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας μου η περσινή στον σύλλογο, ο κόσμος είναι φανταστικός και η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν απίστευτη» δήλωσε ο «Σταφ», όντας τρομερά χαρούμενος που παραμένει μέλος της Μπόχουμ.

Konstantinos #Stafylidis has re-joined #meinVfL from @tsghoffenheimEN! 😍 The Greek international has signed a contract until 2023. Both clubs have agreed not to disclose the transfer fee. #Stafy2023 #meinVfL pic.twitter.com/qYnaBnyzFa