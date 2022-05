Σε μία σπουδαία μεταγραφή προχώρησε η Ντόρτμουντ καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 19χρονο Τζέιντεν Μπράαφ, από την Μάντσεστερ Σίτι.

Μία ακόμα περίπτωση υπερταλέντου που «καίγεται» από τη Μάντσεστερ Σίτι. Οπως με τον Τζέιντον Σάντσο, έτσι και τώρα η Ντόρτμουντ έκανε δικό της ένα σπουδαίο ταλέντο της Ολλανδίας. Ο λόγος για τον 19χρονο αριστερό εξτρέμ, Τζέιντεν Μπράαφ, ο οποίος ανήκει στην Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Μπράαφ Ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Άγιαξ κι έπειτα τον εντόπισαν οι άνθρωποι της Αιντχόφεν. Από το 2018 μέχρι και σήμερα ο νεαρός μεσοεπιθετικός ανήκει με τις Ακαδημίες στην Μάντσεστερ Σίτι. Πέρυσι παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην Ουντινέζε και σήμερα έφτασε στη μεγαλύτερη ευκαιρία της καριέρας του.

Συγκεκριμένα ο γεννημένος στις 31 Αυγούστου του 2002, έδωσε τα χέρια με την Ντόρτμουντ η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του την Παρασκευή (27/05). Μάλιστα, οι Βεστφαλοί κατάφεραν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, χωρίς να βγάλουν ούτε ευρώ από τα ταμεία τους.

Official, confirmed. Jayden Braaf has signed as new Borussia Dortmund player on a free transfer. 🟡⚫️🤝 #BVB



Club statement confirms deal now completed. Braaf leaves Manchester City and joins BVB as revealed in the morning - here we go confirmed. pic.twitter.com/s8hnKHxOFL