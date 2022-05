Ο Εντίν Τέρζιτς επέστρεψε στον πάγκο της Ντόρτμουντ μετά από απουσία ενός έτους, με το κλαμπ να ανακοινώνει την πρόσληψή του μέχρι το 2025.

Εποχή Τέρζιτς και επίσημα στη Ντόρτμουντ! O Γερμανός τεχνικός επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία των Βεστφαλών, έπειτα από το σύντομό πέρασμά του στον πάγκο για το δεύτερο μισό της σεζόν 2020-2021, με τον σύλλογο να επισημοποιεί και επίσημα την πρόσληψή του μέχρι το 2025.

Μετά την απομάκρυνση του Μάρκο Ρόζε, οι Κιτρινόμαυροι αναζητούσαν τον κατάλληλο για να διαδεχτεί την τεχνική ηγεσία και τελικά κατέληξαν σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει το κλαμπ όσο λίγοι.

Ο 39χρονος άλλωστε στο παρελθόν έχει διατελέσει βοηθός προπονητή των Χάνες Βολφ και Λισιέν Φαβρ, έχει περάσει από τα τμήματα υποδομής της ομάδας ως πρώτος προπονητής, ενώ μέχρι πρότινος ήταν ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας.

Το εξάμηνο που βρισκόταν στο τιμόνι του κλαμπ ως υπηρεσιακός τεχνικός κατάφερε να το οδηγήσει στην κατάκτηση του Κυπέλλου Γερμανίας στα τέλη της σεζόν 2020-2021.

Borussia Dortmund has agreed to terms with Edin Terzic to become the new first-team head coach on a contract until 2025 🤝 pic.twitter.com/7PCDEM7Eyn