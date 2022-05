Με ελεύθερη μεταγραφή το προσεχές καλοκαίρι ο Ματίας Γκίντερ θα επιστρέψει στο «σπίτι» του, την Φράιμπουργκ, αποχωρώντας από την Γκλάντμπαχ έπειτα από μια 5ετία.

Ο 28χρονος αμυντικός παρά το ενδιαφέρον που είχε προσελκύσει από πληθώρα ευρωπαϊκών συλλόγων ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου, ήθελε να ενεργήσει με το συναίσθημα και η αγαπημένη του Φράιμπουργκ ήταν το απόλυτο φαβορί.

Έπειτα από μια 5ετία στην Γκλάντμπαχ και έχοντας φύγει από το «σπίτι» του από το 2014, ο Γκίντερ πήρε τη μεγάλη απόφαση για την... ολική επαναφορά στην ομάδα που ανδρώθηκε.

Μάλιστα, με τη φανέλα του συλλόγου είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Γερμανίας σε επίπεδο κ-19 το 2011 και το 2012, ενώ, ως παίκτης της Ντόρτμουντ κατέκτησε το Super Cup του 2015 και το Κύπελλο του 2017.

Η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα του ήταν και θα παραμείνει για πάντα η παρουσία του στην Γερμανία και ο θρίαμβος της κατάκτησης του Μουντιάλ επί βραζιλιάνικου εδάφους το 2014.

Home sweet home! ✍️❤️🖤



Germany international Matthias Ginter is officially returning home to @scfreiburg this summer following five years at @borussia_en. 🏠🌳



What do you make of this move? 👇 pic.twitter.com/BPjgz88f1N