Άνετο απόγευμα για τη Μπάγερν, η οποία πέρασε σαν... σίφουνας από την έδρα της Αρμίνια Μπίλεφελντ (0-3) και σκέφτεται ήδη τη σαλατιέρα στο Klassiker κόντρα στη Ντόρτμουντ.

Και πως να το χάσει; Η Μπάγερν δεν επηρεάστηκε από τον αποκλεισμό - σοκ στο Champions League από τη Βιγιαρεάλ και έκανε ακόμα ένα βήμα προς την κατάκτηση της δέκατης σερί Bundesliga. Χάρη σε μια σοβαρή εμφάνιση από την αρχή μέχρι το τέλος, οι Βαυαροί επικράτησαν άνετα 3-0 στην έδρα της Αρμίνια, διατήρησαν τη διαφορά τους στο +9 από τη Ντόρτμουντ και έχουν πλέον την ευκαιρία να σφραγίσουν και μαθηματικά τον τίτλο στο Klassiker της επόμενης εβδομάδας.

Η Μπάγερν φρόντισε να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων από την αρχή της αναμέτρησης και ευτύχησε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 10΄χάρη σε αυτογκόλ του Λόρσεν. Στο 44΄ο Οκουγκάβα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Νόιερ, αλλά η χαρά των γηπεδούχων δεν κράτησε για πολύ, μιας και το γκολ ακυρώθηκε για θέση οφσάιντ. Και αφού το 1-1 δεν έγινε ποτέ, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να σφραγίσουν τη νίκη τους.

Στο 45+7΄ ο Γκνάμπρι έβαλε τέλος από νωρίς στη σεμνή τελετή και έγραψε το 2-0 των Βαυαρών, με τον Μουσιάλα στο 85΄να βάζει την υπογραφή του στο τελικό αποτέλεσμα. Ένα σκορ που έδωσε συνέχεια στο σερί νικών της Μπάγερν στο πρωτάθλημα και της χορήγησε έξτρα ψυχολογία για το ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής κόντρα στη Ντόρτμουντ, το οποίο ενδέχεται να αποτελέσει και τον επίλογο στην κούρσα για την κατάκτηση της φετινής Bundesliga.

Μπάγερν (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Παβάρ, Νιανζού (48΄Στάνισιτς), Ουπαμεκανό, Ντέιβις, Γκορέτζκα, Κίμιχ, Ζάμπιτσερ (61΄Σανέ), Μίλερ (61΄Μουσιάλα), Γκνάμπρι (89΄Βίντοβιτς), Λεβαντόφσκι (88΄Τσούπο Μότινγκ)

