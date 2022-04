Παρανοϊκή σεζόν διανύει ο Κρίστοφερ Ενκουνκού στην Λειψία. Σκόραρε άλλες δυο φορές για να στείλει την ομάδα του στα ημιτελικά του Europa League, έφτασε τη συμμετοχή του στον τρελό αριθμό των 48 τερμάτων και ετοιμάζεται για την τελική ευθεία και... τη μεταγραφή.

Ο «δαίμονας» αυτός δεν μπορεί να σταματήσει να σκοράρει. Δεν βγάζει το πόδι από το γκάζι. Απολαμβάνει την φετινή ποδοσφαιρική χρονιά και θέλει να καταφέρει ό,τι περισσότερο του φέρει μπροστά του η μοίρα και τύχη, από τη στιγμή που εκείνος είναι τόσο τολμηρός στο χορτάρι.

Απέναντι στην Αταλάντα στο Μπέργκαμο σκόραρε άλλες δυο φορές τη φετινή σεζόν και πλέον μετράει 30 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις και συμβολή σε συνολικά 48 (!), αφού έχει στον λογαριασμό του και 18 «σερβιρίσματα» στους υπόλοιπους!

Ίσως αυτή τη στιγμή να είναι αρκετά πιο εμπορικός από τον Κιλιάν Μπαπέ για τα κατορθώματά του. Ακόμα κι αν βλέπει τον σούπερ σταρ της Παρί να είναι πάνω από εκείνον με 31 τέρματα στη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Ενκουνκού δεν απασχολεί καθόλου τον Τύπο και τον κόσμο για το μέλλον του, όπως συμβαίνει με τον επιθετικό των Παριζιάνων.

Ο γκολτζής της Λειψίας είναι στα 30 «χτυπήματα» μέχρι και αυτή τη στιγμή, έχοντας μπροστά του από Γάλλους στράικερ μονάχα τον Καρίμ Μπενζεμά (38) που έχει πάρει... ανεξέλεγκτη φωτιά φέτος για την Ρεάλ, ενώ, ακολουθεί ο Μπαπέ.

Ο παρτενέρ των Μέσι και Νεϊμάρ στην επίθεση της ομάδας του Ποτσετίνο είναι στα 31 γκολ, έχει φυσικά την τρομερή βοήθεια των υπόλοιπων αστέρων του συλλόγου του Παρισιού και το γεγονός πως Ενκουνκού είναι στο -1 φανερώνει και την τρομερή προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της Λειψίας.

Είναι τρελό πως ο 24χρονος Γάλλος έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα σκοραρίσματος τη φετινή ποδοσφαιρική χρονιά και τον απολαμβάνει η ομάδα στην οποία μετακόμισε το 2019. Τα 30 τέρματα που μετράει μέχρι και αυτή τη στιγμή, ήταν όσα είχε πετύχει από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, μέχρι και την περυσινή (2020-2021)!

Παίζοντας στην Παρί Σεν Ζερμέν με συμμετοχές και στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, είχε καταγράψει 162 αναμετρήσεις και με την ομάδα της πατρίδας του τα περισσότερα γκολ που είχε πετύχει σε επίπεδο πρωταθλήματος σε μια σεζόν ήταν τα... 4 του 2018.

Φέτος έχει 17 μόνο στην Bundesliga! Και στα ευρωπαϊκά ματς έχει κάνει... κουμάντα, συνεχίζοντας τώρα στα ημιτελικά του Europa League και έχοντας μπροστά του την πρόκληση της Ρέιντζερς του Τζιοβάνι Φαν Μπρόνκχορστ. Παράλληλα, έχει να περιμένει και το ματς των ημιτελικών του Κυπέλλου Γερμανίας με την Ουνιόν Βερολίνου, στοχεύοντας στον τελικό και μια μεγάλη επιτυχία για τον σύλλογο της Red Bull και το δικό του βιογραφικό...

Στις 17 του Μάρτη ο Ενκουνκού είδε για πρώτη φορά το όνομά του στη λίστα με τους επιθετικούς που κάλεσε ο Ντιντιέ Ντεσάν για τα ματς με τις Ακτή Ελεφαντοστού και Νότια Αφρική. Φυσικά οι εμφανίσεις του στο Champions League ενθουσίασαν και συζητήθηκαν αρκετά και κάπως έτσι βρέθηκε και στην αποστολή των «τρικολόρ» για τα ματς της τελευταίας διακοπής των πρωταθλημάτων για τη φετινή σεζόν.

Και έκτοτε... πήρε φόρα! Φαίνεται πως του έδωσε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση και ακόμα καλύτερη ψυχολογία το γεγονός πως είδε τον ομοσπονδιακό προπονητή να τον επιβραβεύει, με αποτέλεσμα να μεταφέρει αυτή τη χαρά στις επιδόσεις του με την Λειψία.

Γκολ και δυο ασίστ απέναντι στην Ντόρτμουντ, πέρασε το πρώτο ματς με την Αταλάντα όπου μπήκαν οι βάσεις πρόκρισης (1-1), ωστόσο, είχε λαμπερή συνέχεια. Σκόραρε και κατέγραψε ασίστ στο 3-0 επί της Χόφενχαϊμ και τώρα πέτυχε τα δυο τέρματα του επαναληπτικού στο Μπέργκαμο.

