Η αποβολή του Κεμπφ άφησε με 10 παίκτες τη Χέρτα στο 62' και η Λειψία το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, μετατρέποντας το 1-1 σε 1-6 μέσα σε 25 λεπτά, για μια εμφατική νίκη που την έστειλε ξανά στην τετράδα.

Παρέλαση Ταύρων στην πρωτεύουσα. Η Λειψία διέσυρε τη Χέρτα Βερολίνου με το επιβλητικό 6-1, χάρη σε ξέσπασμα στο τελευταίο μισάωρο του ματς στο οποίο η αριθμητική ισορροπία επηρεάστηκε από την αποβολή παίκτη των γηπεδούχων.

A masterful #Bundesliga display as @RBLeipzig_EN win 6-1 in #BSCRBL, with @C_Nk97 bagging a brace! 🔴⚪️ pic.twitter.com/Q1geF6p5p1