Το «μάρμαρο» των τελευταίων εντός έδρας συντριβών της Ντόρτμουντ πλήρωσε τελικά η... Γκλάντμπαχ. Με τον απολαυστικό Μάρκο Ρόις να «γράφει» δύο γκολ και χατ-τρικ ασίστ, οι Βεστφαλοί διέσυραν τα Πουλάρια (6-0) κι επανέφεραν τα χαμόγελα στο «Signal Iduna Park».

Ο Μάρκο Ρόζε είδε την κουβέντα για τη θέση του στη Ντόρτμουντ να φουντώνει ξανά, μετά τις δύο εντός έδρας ήττες από Λεβερκούζεν και Ρέιντζερς με παθητικό εννέα τερμάτων. Η διοίκηση δήλωσε τη στήριξή της, με βασική, όμως, προϋπόθεση ότι δεν θα διακινδυνεύσει ο στόχος της τετράδας. Και οι παίκτες του μετέφρασαν πλήρως το μήνυμα, παράγοντας την κορυφαία ίσως φετινή εμφάνιση της Μπορούσια. Χωρίς τον τραυματία Έρλινγκ Χάαλαντ, αλλά με τον Μάρκο Ρόις να είναι… μια ομάδα μόνος του (δύο γκολ, τρεις ασίστ), οι Βεστφαλοί διέσυραν τη Γκλάντμπαχ μπροστά στο κοινό τους (6-0) και ξέσπασαν μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα εντός έδρας.

6️⃣ of the best from @BlackYellow in #BVBBMG - @Woodyinho, take a bow! 🙇‍♂️ pic.twitter.com/SyanLta7rZ