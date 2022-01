Χάαλαντ: «Δεν θέλω να μιλήσω για το μέλλον μου, το έκαναν άλλοι για μένα» (vid)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μίλησε για την πίεση που δέχεται τόσο από την Ντόρτμουντ όσο κι από τα Μέσα σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα.

Στην Ντόρτμουντ γνωρίζουν ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους και την επόμενη σεζόν, παρά το γεγονός ότι ο νεαρός επιθετικός δεσμεύεται με την ομάδα της κοιλάδας του Ρουρ μέχρι το 2024. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι ομάδες που παρακολουθούν την περίπτωση του Έρλινγκ Χάαλαντ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το τελευταίο διάστημα γράφονται πολλά για το μέλλον του 21χρονου επιθετικού με αποτέλεσμα ο ίδιος να νιώθει πίεση και να μην μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα μέσα στο γήπεδο. Μιλώντας στον «JanAageFjortoft», ο Χάαλαντ αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί με το συμβόλαιο του στους Βεστφαλούς κι έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά.

«Τα σχόλιά μου όσον αφορά την πίεση που έχω δεχτεί από την Μπορούσια Ντόρτμουντ; Ένιωθα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για εμένα, ώστε να μιλήσω. Άλλωστε μιλούσαν τόσοι άλλοι για εμένα, όπου ήθελα κάποια στιγμή να πάρω θέση. Αλλά τώρα δεν θέλω να συνεχίσω. Τα αφήνω όλα πίσω μου και προχωράω. Ό,τι ειπώθηκε, ειπώθηκε και προχωράμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Haaland to @JanAageFjortoft about the famous interview after the Freiburg-match: – I felt it was time for me to say something. pic.twitter.com/XjCqIipdnX