Μπάγερν Μονάχου: Θετικός στον κορονοϊό και ο Κίμιχ

Ο κορονοϊός έχει «χτυπήσει» το στρατόπεδο της Μπάγερν Μονάχου, καθώς λίγες ώρες μετά τον Τσούπο-Μοτίνγκ βρέθηκε θετικός και ο Τζοσουά Κίμιχ.

Ακόμα ένα κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε στις τάξεις της Μπαγέρν Μονάχου. Πριν από ένα μήνα είχε βγει θετικός ο Γιούλιαν Νάιγκελσμαν, στη συνέχεια κόλλησε ο Νίκλας Ζίλε, ενώ οι πέντε ανεμβολίαστοι παίκτες της ομάδας τέθηκαν σε καραντίνα. Ο λόγος για τους Σερτζ Γκνάμπρι, Τζαμάλ Μουσιάλα, Τσούπο Μότινγκ, Τζόσουα Κίμιχ και Μίκαελ Κουισάνς.

Η Μπάγερν είχε επικοινωνήσει την απόφαση της να παγώσει του μισθούς στους ανεμβολίαστους, με τους παίκτες να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για τη διαρροή, όμως πλέον η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί. Ο Γκνάμπρι και ο Μουσιάλα έκαναν ήδη την πρώτη δόση του εμβολίου, ενώ πρόθυμοι να υποχωρήσουν από την αρχική τους στάση ήταν ο Κίμιχ και ο Κουισάνς.

Πριν λίγες ώρες ο ανεμβολίαστος Τσούπο-Μοτίνγκ βρέθηκε θετικός στον ιό, ενώ πλέον έγινε γνωστό πως κόλλησε και ο Τζοσουά Κίμιχ! Ο διεθνής Γερμανός μπακ-χαφ θα παραμείνει σε καραντίνα για 14 ημέρες και συνεπώς θα χάσει μεταξύ άλλων τον αγώνα της Μπάγερν Μονάχου με τη Μπαρτσελόνα για την τελευταία αγωνιστική του Champions League.

🚨 | #Kimmich tested positive for #COVID19. The player is one of the unvaccinated players of #Bayern Munich, and was already away due to some contact with other people positive for the virus.



He’ll be out 14 days and won’t receive salary during this period. @TNTSportsBR pic.twitter.com/Buy1gHqTkC