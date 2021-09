Λεβερκούζεν - Ντόρτμουντ: Ο Χάαλαντ κερνούσε γκολ κι ο Μπέλιγχαμ... έπινε μπύρα (vid)

Τρελό σκηνικό στο ματς της Ντόρτμουντ, με τον Μπέλιγχαμ να πιάνει στον αέρα ποτήρι μπύρας και να πίνει στην... υγειά του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Χάαλαντ έκανε πάλι πράγματα και θαύματα πετυχαίνοντας δυο γκολ απέναντι στη Λεβερκούζεν, με τη Ντόρτμουντ να δραπετεύει με νίκη 4-3 σε ένα ματς που ξεχώρισε για τον φρενήρη του ρυθμό.

Όσο πάντως ο Χάαλαντ κερνούσε γκολ, ο Μπέλιγχαμ... έπινε μπύρες. Κατά τους πανηγυρισμούς για το τέταρτο γκολ των Βεστφαλών, ο νεαρός Άγγλος έπιασε στον αέρα ένα ποτήρι μπύρας που του εκτόξευσε και ήπιε στην υγεία των οπαδών, αλλά και του... θηρίου από τη Νορβηγία.

Η αρχική ιδέα όμως ανήκει σε... συμπατριώτες του Μπέλιγχαμ, καθώς ο 19χρονος φαίνεται να αντέγραψε τρόπον τινά τον Ντέκλαν Ράις, ο οποίος στο ματς των Άγγλων με την Ουγγαρία σήκωσε ένα ποτήρι που είχε εκτοξευτεί από τις κερκίδες προς το μέρος του και ήπιε χωρίς κανέναν ενδοιασμό.

Jude Bellingham. That's it, that's the tweet. 😂😂😂



📹 IG: Dondrup pic.twitter.com/ME34gdlnkU