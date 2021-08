Γιόβετιτς: Μόλις ο δεύτερος που σκοράρει και στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα! (vid)

Ο Στέφαν Γιόβετιτς άνοιξε το σκορ για τη Χέρτα στην Κολωνία και έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που βρίσκει δίχτυα και στα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1).

Η Κολωνία υποδέχτηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/8) τη Χέρτα για την 1η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος και οι Βερολινέζοι άνοιξαν το σκορ στο πέμπτο λεπτό με τον Στέφαν Γιόβετιτς, ο οποίος αποκτήθηκε κατά την τρέχουσα (θερινή) μεταγραφική περίοδο.

Ο 31χρονος Μαυροβούνιος έγινε μόλις ο δεύτερος στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο οποίος έχει βρει δίχτυα και στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1).

Είχε σκοράρει ήδη με Σεβίλλη, Ίντερ, Μονακό και Μάντσεστερ Σίτι. Ο πρώτος ήταν ο 51χρονος Ρουμάνος, Φλορίν Ραντουτσόιου. Σκόραρε στην Ιταλία με τις φανέλες των Μπάρι, Μπρέσια, Βερόνα και Μίλαν, στην Ισπανία με την Εσπανιόλ, στην Αγγλία με τη Γουέστ Χαμ, στη Γερμανία με τη Στουτγκάρδη και στη Γαλλία με τη Μονακό.

- Stevan Jovetic is the first ACTIVE player to score in each of Europe's top five leagues



- @HerthaBSC

- AS Monaco

- Fiorentina & Internazionale

- Sevilla

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Manchester City#BSCKOE #Bundesliga #EPL #SerieA #LaLiga #Ligue1