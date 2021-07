Λίβερπουλ – Χέρτα: Ο Γιόβετιτς «ξάπλωσε» τον Φαν Ντάικ και σκόραρε (vid)

Ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ αγωνίστηκε για κάτι παραπάνω από 20' στο φιλικό της Λίβερπουλ με τη Χέρτα, επέστρεψε στη δράση έπειτα από 284 ημέρες, όμως, ο Στέφαν Γιόβετιτς ήθελε να δείξει στη νέα του ομάδα πως ορθά επένδυσε πάνω του.

Ο Φαν Ντάικ κατάφερε έπειτα από 9 τρομερά δύσκολους μήνες να επανέλθει έπειτα από τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί στα μέσα του Οκτώβρη του 2020.

Στο ματς με τη Χέρτα το βράδυ της Πέμπτης, πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Κλοπ, μαζί με τον Τζο Γκόμες που επίσης απουσίαζε από τον Νοέμβριο με σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο.

Ο Στέφαν Γιόβετιτς που μετακινήθηκε ως ελεύθερος από τη Μονακό στην ομάδα του Βερολίνου πέτυχε δυο γκολ και στο ένα εξ αυτών «ξάπλωσε» τον Φαν Ντάικ προτού στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαυροβούνιος γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει πλέον καταγράψει πέρασμα από ομάδες σε Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία και μόλις παίξει στην Bundesliga θα έχει παρουσίες και από τα πέντε top πρωταθλήματα!

🚨⚽️ | NEW: Van Dijk has been absolutely spun on his return to Liverpool pic.twitter.com/cjAabKqcLj