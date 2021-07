Ντόρτμουντ: Ανακοίνωσε Μάλεν ως το 2026 (pic & vid)

Στη Bundesliga με τη φανέλα της Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντόνιελ Μάλεν ως το 2026, με τους Βεστφαλούς να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την PSV έναντι 30 εκατ. ευρώ.

Το κεφάλαιο «Τζέιντον Σάντσο» έκλεισε και αυτό του Ντόνιελ Μάλεν ανοίγει κι επίσημα στη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο 22χρονος επιθετικός είναι ο νέος παρτενέρ του Έρλινγκ Χάαλαντ στη γραμμή κρούσης των Βεστφαλών, οι οποίοι και ανακοίνωσαν την απόκτησή του από την PSV ως το καλοκαίρι του 2026.



Ο ολλανδικός σύλλογος έβαλε στα ταμεία του ένα ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που καθιστά τον διεθνή με τους Οράνιε στράικερ την 3η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Μπορούσια (ίση με του Αντρέ Σίρλε, πίσω από Ντεμπελέ και Χούμελς).



Σε τρεις σεζόν στo «Philips Stadium», ο Μάλεν κατέγραψε 116 συμμετοχές με απολογισμό 55 γκολ και 24 ασίστ, κατακτώντας και το πρωτάθλημα του 2018.



Borussia Dortmund have completed the signing of Donyell Malen from @PSV on a contract until June 2026! pic.twitter.com/vVBblrEi41