Γιόβετιτς: Ιστορική μεταγραφή στη Χέρτα, έχει βρεθεί και στα 5 top πρωταθλήματα!

Ο Στέφαν Γιόβετιτς είναι κι επίσημα ποδοσφαιριστής της Χέρτα Βερολίνου, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο ως ελεύθερος από την Μονακό, ωστόσο, η μεταγραφή αυτή αποκτά ιστορική σημασία!

Ο Μαυροβούνιος επιθετικός έχει καταφέρει με αυτό το deal που πέτυχε με την ομάδα του Βερολίνου να έχει περάσει πλέον και από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όντας ο πρώτος ποδοσφαιριστής που το κάνει αυτό!

Από το 2008 έως το 2013 ήταν στην Serie A με την Φιορεντίνα και έπαιξε πάλι στην Ιταλία από το καλοκαίρι του 2015 έως τον χειμώνα του 2017 με τη φανέλα της Ίντερ.

Στην Premier League εμφανίστηκε ως μέλος της Μάντσεστερ Σίτι από το 2013 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2017 όταν αποχώρησε οριστικά.

Στην LaLiga βρέθηκε για χάρη της Σεβίλλης που τον έκανε δικό της τον Ιανουάριο του 2017 για ελάχιστους μήνες μέχρι το καλοκαίρι, ενώ, έπαιξε φυσικά και στην Ligue1 της Γαλλίας με την Μονακό από το 2017 μέχρι και φέτος!

🚨 Say hello to our latest signing ⭐👋



Welcome to Berlin, @sjovetic! 💙



👉 https://t.co/NHS1fS9bFg 👈#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/KLWZNpc30i