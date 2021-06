Παίκτης της Στουτγκάρδης αποκάλυψε ότι έλεγε ψέματα για το όνομα και την ηλικία του (pic)

Ο Σιλάς Ουαμανγκιτουκά αποκάλυψε στην ομάδα του την Στουτγκάρδη, ότι το όνομα και η ημερομηνία γέννησής του που είχε δηλώσει εξ αρχής δεν είναι τα αληθινά του στοιχεία.

Ενας εκ των κορυφαίων σκόρερ της Στουτγκάρδης τη φετινή σεζόν με 11 γκολ και 5 ασίστ σε 25 συμμετοχές, ο Σιλάς Ουαμανγκιτουκά γνωστοποίησε στους ιθύνοντες της ομάδας του, ότι όλα αυτά τα χρόνια τους έλεγε ψέματα για το πραγματικό του όνομα και την ηλικία του.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε και ο σύλλογος, το πραγματικό όνομα του παίκτη είναι Σίλας Κατόμπα Μπβούμπα και είναι γεννημένος του 1998 και όχι το 1999, όπως τους είχε παρουσιάσει τη μέρα που εντάχθηκε στο ρόστερ της Στουτγκάρδης.

Ο λόγος βέβαια που τα στοιχεία του διαφοροποιήθηκαν ήταν εξαιτίας ενός μάνατζερ από το Βέλγιο, ο οποίος είχε τον πλήρη έλεγχο στον τραπεζικό του λογαριασμό ενώ κρατούσε και το διαβατήριο του παίκτη απειλώντας τη ζωή τόσο του ΄νεαρού επιθετικού όσο και της οικογένειας του.

«Ολα αυτά τα χρόνια ζούσα φοβισμένος και ανησυχούσα επίσης πολύ για την οικογένειά μου στο Κονγκό. Ήταν ένα δύσκολο βήμα για να αποκαλύψω την ιστορία μου. Τολμούσα να το κάνω μόνο με την υποστήριξη των νέων συμβούλων μου. Μου έγινε σαφές ότι δεν χρειάζεται πλέον να φοβάμαι και ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα μαζί. Δεν θα τολμούσα να κάνω αυτό το βήμα εάν η Στουτγκάρδη, δεν γινόταν το δεύτερο σπίτι για μένα όπου νιώθω ασφαλής. Σήμερα είμαι πολύ ανακουφισμένος και ελπίζω ότι μπορώ επίσης να ενθαρρύνω άλλους παίκτες που είχαν παρόμοιες εμπειρίες με μάνατζερ. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην Στουτγκάρδη για όλη την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που έχουν δείξει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», ήταν τα λόγια του Σίλας Κατόμπα Μπβούμπα.

«Λάβαμε αμέσως όλα τα μέτρα και ειδοποιήσαμε όλες τις απαραίτητες αρχές όταν μας ενημέρωσε ο παίκτης μας. Δημοσιεύουμε αυτήν την υπόθεση για να υπογραμμίσουμε ότι προχωρούμε με διαφανή τρόπο», δήλωσε από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής της Στουτγάρδης, Τόμας Χιτσλσπέργκερ.

