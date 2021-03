Βαλμπουενά: «Ας γράψουμε μια νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή μας ιστορία»

Απόψε (22.00, COSMOTE SPORT 2 HD) ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Άρσεναλ στο Φάληρο, στον πρώτο αγώνα για τους «16» του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν θετικό αποτέλεσμα, ώστε να κυνηγήσουν στο Emirates την πρόκριση στα προημιτελικά.

Πανέτοιμος είναι και ο Ματιέ Βαλμπουενά,ο οποίος έδωσε το σύνθημα στους συμπαίκτες του, αναφέροντας στα social media: «Ας γράψουμε μια νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία μας σήμερα».

Let's write a new page of our European tonight #UEL #EuropaLeague pic.twitter.com/k80Lalj5nD

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) March 11, 2021