Η στιγμή που περίμεναν οι φίλοι της Ρέιντζερς εδώ και δέκα χρόνια βρίσκεται κοντά. Τέσσερις βαθμούς τους χωρίζουν από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ακόμη κι αν δεν καταφέρουν αυτήν την αγωνιστική να βάλουν τέλος στη δυναστεία της Σέλτικ, είναι βέβαιο ότι θα το κάνουν σε μία από τις επόμενες.

Οι οπαδοί των «τζερς» επιφύλαξαν old school υποδοχή στον Στίβεν Τζέραρντ και τους παίκτες ως προεόρτια τίτλου κατά την άφιξή τους στο «Ibrox» για το ματς με τη Σεντ-Μίρεν στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής.

Με πυροτεχνήματα και καπνογόνα, αγνοώντας όμως τις αποστάσεις λόγω κορονοϊού, εκδήλωσαν τον ενθουσιασμό τους.

Rangers fans as Steven Gerrard arriving at Ibrox today, what a reception the manager received! pic.twitter.com/1151gA3N6c

— The Away Fans (@theawayfans) March 6, 2021