Κυπελλούχος Σκωτίας στα πέναλτι η Σέλτικ του Μπάρκα! (pic & vids)

Τρίτος τελικός Κυπέλλου και... τυχερός για τον Βασίλη Μπάρκα. Ο Έλληνας τερματοφύλακας, μετά από δύο χαμένους τελικούς με την ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ, πανηγύρισε το πρώτο του Κύπελλο, στην Σκωτία και ως παίκτης της Σέλτικ, έστω και αν έμεινε στο πάγκο και το συγκεκριμένο τρόπαιο ανήκει στη... περυσινή σεζόν!

Σε ένα συναρπαστικό ματς, οι Κέλτες νίκησαν 4-3 στα πέναλτι την Χαρτς (2-2 το 90λεπτο και 3-3 η παράταση) και κατέκτησαν το Κύπελλο Σκωτίας της περυσινής περιόδου, αφού ο τελικός της διοργάνωσης είχε αναβληθεί λόγο του κορονοϊού. Η ομάδα του Νιλ Λένον κατέκτησε το τρόπαιο για 40ή φορά στην ιστορία της και τέταρτη διαδοχική, ενώ έφτασε τα τέσσερα διαδοχικά, εγχώρια τρεμπλ (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Λιγκ Καπ), κάτι που δεν είχε πετύχει ποτέ άλλη ομάδα στην χώρα.

Congratulations to Neil and the Bhoys, a achievement! QuadrupleTreble pic.twitter.com/Fmjj57j5u2

— Celtic Football Club (@CelticFC) December 20, 2020