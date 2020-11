Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά μεγάλωσε με τα κατορθώματα του Αργεντινού θρύλου και φυσικά η απώλεια τον γέμισε με έντονα συναισθήματα.

Ο Ιβοριανός στράικερ στο τουίτερ έγραψε, «Το είδωλό μου. Αναπαύσου εν ειρήνη Ντιέγκο.

Η πρώτη φανέλα που πήρα. Ο λόγος που αγάπησα το ποδόσφαιρο.

Σε ευχαριστώ».

Mon idole est décédée,

RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football

Gracias El Pibe

pic.twitter.com/Xns3Z72pxt

— Didier Drogba (@didierdrogba) November 25, 2020