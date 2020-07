Play off edition #6: H Generation X της Super League

Ο 18χρονος Αλεξανδρόπουλος του Παναθηναϊκού που έκανε ντεμπούτο κόντρα στον Ολυμπιακό και φίλησε το σήμα με το τριφύλλι στο στήθος, ο 17χρονος Κωνσταντόπουλος που στο πρώτο του ματς με τη φανέλα του Παναιτωλικού έκανε το τελικό 2-2 κόντρα στον Ατρόμητο χαρίζοντας ένα βαθμό στην ομάδα του και ο 20χρονος Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο δεύτερο ματς με τη φανέλα του δικεφάλου του Βορρά πέτυχε ένα υπέροχο γκολ από φάουλ κόντρα στον ΟΦΗ.

Στην έκτη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN για τα play off της Super League o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Θοδωρή Βασίλη και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός γηπέδων.

