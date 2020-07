Play off edition #4: Ο Μπουχαλάκης και οι φίλαθλοι της...ταράτσας

Ο Πανιώνιος που όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, αλλά βρίσκεται πλέον σε τροχιά παραμονής, ο ΠΑΟΚ που καθάρισε εύκολα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και ο Ελ Αραμπί που στον αγώνα της στέψης για τον Ολυμπιακό ήταν για άλλη μια φορά από άλλο πλανήτη.

Στην τέταρτη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN για τα play off της Super League o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Θοδωρή Βασίλη και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός γηπέδων.

Μέχρι την επόμενη αγωνιστική μπορείτε να πάρετε μέρος στην ψηφοφορία στο site της Super League για την ανάδειξη του NIVEA MEN Best Goal και του NIVEA MEN Player of the month.