Η αγωνιστική του Gazzetta: Η μεγάλη επιστροφή του Αραούχο (vid)

Ο Αραούχο που έπρεπε να γυρίσει ξανά στην ΑΕΚ για να κερδίσουν οι κιτρινόμαυροι ντέρμπι, ο Χασάν που έβαλε γκολ μισό τίτλο στο Περιστέρι και ο πάγκος του Βόλου που «ξάπλωσε» στο χορτάρι μετά την ισοφάριση στις καθυστερήσεις στο Αγρίνιο.

Σε αυτή την «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον συντάκτη του σάιτ, Νίκο Μαρούδα και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν στην 23η αγωνιστική της Super League.

