Όλα ανοιχτά… και στην ρεβάνς του Κυπέλλου!

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έρχονται αντιμέτωποι στη Λεωφόρο για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σε ένα ντέρμπι με μεγάλο διακύβευμα οι δύο ομάδες έχουν έναν μεγάλο στόχο, να φτάσουν στον τελικό.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις νίκες την Κυριακή (01/02) καθώς επικράτησαν με 3-0 της Κηφισιάς για τη Super League.

Ο Μπενίτεθ έβαλε στη βασική ενδεκάδα τους Κουντούρη και Αντίνο οι οποίοι πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους με τη νέα τους ομάδα. Ο Τεττέη πέτυχε το πρώτο του γκολ, ο Σφιντέρσκι έκανε το 2-0 ενώ ο Ταμπόρδα σκόραρε για δεύτερο σερί ματς.

Ακόμα βέβαια ο Παναθηναϊκός είναι στο -9 από την 4η θέση και τον Λεβαδειακό, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο.

Το Κύπελλο είναι ένας βασικός στόχος για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ και τώρα θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Το Under 2.5 Γκολ στην αναμέτρηση είναι σε απόδοση στη Novibet.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ πενθεί την απώλεια των 7 φιλάθλων του. Τίμησε τη μνήμη τους σε μία κατάμεστη Τούμπα στο ματς με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (01/02).

Στο αγωνιστικό κομμάτι «καθάρισε» το ματς από το πρώτο ημίχρονο όταν πέτυχε και τα τέσσερα γκολ του.

Ο Γερεμέγεφ άνοιξε το σκορ στο 5’, ο Ντεσπόντοφ έκανε το 2-0 στο 8’ και ακολούθησαν οι Πέλκας (19’) και Βολιάκο (26’).

Μετά την πρόκριση απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει άλλη μία μεγάλη εκτός έδρας εμφάνιση.

Σε ένα παιχνίδι με ένταση και μονομαχίες είναι πιθανό να δούμε αρκετές κάρτες. Η επιλογή Over 5.5 Κάρτες στην αναμέτρηση είναι σε απόδοση 1.71 στη Novibet.

Αμφότερες οι ομάδες έχουν μεγάλες ντέρμπι μπροστά τους. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό ενώ ο ΠΑΟΚ τον Άρη.

Το μυαλό βέβαια αμφότερων είναι στο ματς του Κυπέλλου καθώς πρόκειται για έναν σημαντικό τίτλο.

