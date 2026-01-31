Η Ατλέτικο Μαδρίτης κόλλησε στην έδρα της Λεβάντε και απέσπασε λευκή ισοπαλία (0-0) χάνοντας πολύτιμους βαθμούς.

H Ατλέτικο Μαδρίτης τα βρήκε σκούρα κόντρα στη Λεβάντε, που παλεύει για την παραμονή της, καθώς δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο και έμεινε το 0-0. Η ομάδα του Σιμεόνε δεν κατάφερε να μειώσει την διαφορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι στην 3η θέση με 45 βαθμούς αλλά εξακολουθεί να απειλείται από τη Βιγιαρεάλ που βρίσκεται στην 4η θέση και στο -3.

Οι Ροχιμπλάνκος είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα του παιχνιδιού χωρίς όμως να καταφέρουν να μετουσιώσουν τις ευκαιρίες σε γκολ. Το α' ημίχρονο έληξε άσφαιρο αλλά στιγματίστηκε από την εναέρια σύγκρουση του Σόρλοθ με τον Μορένο, ο οποίοι αποχώρησαν από το παιχνίδι, ενώ ο Νορβηγός επιθετικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο β΄μέρος. Οι γηπεδούχοι απείλησαν στα τελευταία λεπτά αλλά χωρίς αποτέλεσμα και έτσι οι δύο ομάδες κόλλησαν στο 0-0.