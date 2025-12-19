Άφησε την τελευταία του πνοή ο Άγκε Χαρέιντε

Μάρθα Χωριανοπούλου
Έφυγε από τη ζωή ο Άγκε Χαρέιντε, σε ηλικία 72 ετών, νικημένος από την επάρατη νόσο, σκορπώντας θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο

Ο Άγκε Χαρέιντε, ένας από τους πιο γνωστούς Νορβηγούς προπονητές, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου σε ηλικία 72 ετών, νικημένος από τον καρκίνο. Τους τελευταίους μήνες αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας λόγω όγκου στον εγκέφαλο, παλεύοντας μέχρι το τέλος με γενναιότητα.

Ο Χαρέιντε άφησε έντονο αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η προπονητική του πορεία περιλάμβανε πέντε χρόνια στην εθνική Νορβηγίας (2003-2008) και τέσσερα στην εθνική Δανίας (2016-2020), ενώ πέρασε και από τη Μάλμε, κερδίζοντας τον σεβασμό παικτών και συναδέλφων.

Ο τελευταίος του σταθμός ήταν η εθνική Ισλανδίας, την οποία ανέλαβε τον Απρίλιο του 2023 και παρέμεινε μέχρι τον Νοέμβριο του 2024. Οι Χορντούρ Μάγκνουσον και Σβέριρ Ίνγκασον έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του προπονητή τους στην εθνική ομάδα μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram.

 

