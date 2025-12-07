Παγίδες για όλα τα… γούστα στην Super League!

Η Super League συνεχίζει με δυνατές αναμετρήσεις και την Κυριακή όπου βέβαια ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στην Τούμπα.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας ο Αστέρας Aktor υποδέχεται στην Τρίπολη τον ανεβασμένο Λεβαδειακό. Οι Αρκάδες δείχνουν ένα βελτιωμένο πρόσωπο μετά την αλλαγή προπονητή και μετράνε 4 σερί παιχνίδια αήττητοι στο πρωτάθλημα. Προέρχονται μάλιστα από ένα σημαντικό διπλό (1-0) στην έδρα του Ατρόμητου ενώ την Τετάρτη πήραν μία εμφατική νίκη (5-0) απέναντι στην Ηλιούπολη για το Κύπελλο.

Από την άλλη ο Λεβαδειακός μπορεί να ηττήθηκε στη Λιβαδειά από τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα αλλά αποτελεί την έκπληξη της φετινής σεζόν έως τώρα. Οι Βοιωτοί βρίσκονται στην 4η θέση της βαθμολογίας και έχουν ηττηθεί μόνο από τις 3 ομάδες που βρίσκονται από πάνω τους. Έχουν μάλιστα την καλύτερη επίθεση και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 1.78 στη Novibet.

Στη Λάρισα η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Το κλίμα στους γηπεδούχους είναι τεταμένο, από τη στιγμή που μετράνε 6 σερί ήττες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Ο κόουτς Μαλεζάς παλεύει να ανατρέψει την κατάσταση και να ξεκολλήσει τους «βυσσινί» από τις τελευταίες θέσεις.

Στην αντίπερα όχθη ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την εντός έδρας ήττα (3-2) στο ντέρμπι με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και έχει μείνει αρκετά πίσω όσον αφορά τη διεκδίκηση του τίτλου. Δεν έπεισε με την απόδοση του την Τετάρτη (3/12) απέναντι στην Κηφισιά για το Κύπελλο αλλά πήρε τη νίκη με ένα πέναλτι του Μπακασέτα στο 67’. Το No Goal στην αναμέτρηση στην AEL Novibet Arena προσφέρεται σε απόδοση 1.79 στη Novibet.

Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έρχονται αντιμέτωποι μέσα σε λίγες ημέρες αλλά αυτή τη φορά στην Τούμπα. Οι «ασπρόμαυροι» με ένα γκολ του Γιακουμάκη στην τελευταία φάση του αγώνα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) για τη League Phase του Κυπέλλου.

Οι παίκτες του Λουτσέσκου είχαν ευκαιρίες, έχασαν πέναλτι αλλά έπεσαν πάνω σε έναν πολύ καλό Αθανασιάδη. Από την άλλη οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν με τον Ντούντου στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου αλλά στο τέλος μία ολιγωρία στην άμυνα τους τούς στοίχισε τη νίκη. Το ματς τώρα είναι διαφορετικό αλλά η ένταση θα παραμείνει η ίδια. Το G/G βρίσκεται σε απόδοση 1.84 στη Novibet.

Στο τελευταίο χρονικά ματς της ημέρας η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο ψάχνοντας να δώσει σερί στις επιτυχίες της. Η Ένωση πήρε μία σπουδαία νίκη στη Λεωφόρο με 3-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου. Το σύνολο του Νίκολιτς επικράτησε την Τετάρτη (3/12) με 2-0 και του ΟΦΗ για το Κύπελλο και παραμένει αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις από τις 26 Οκτωβρίου.

Ο Ατρόμητος από την άλλη έβαλε τέλος στο αρνητικό του σερί καθώς την Τετάρτη πήρε τη νίκη με 1-0 στη Λάρισα με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet για το Κύπελλο. Στο πρωτάθλημα ωστόσο μετράει 4 σερί ήττες όπου δεν έχει καταφέρει να σκοράρει καν. Το Under 2.5 στην αναμέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 1.93 στη Novibet.

