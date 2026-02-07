Ο Γκαράτε στο 31' έκανε το 1-2 κι έδωσε ξανά ελπίδες στην ΑΕΛ Novibet στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Η ΑΕΛ μετά το 2-0 του Παναιτωλικού κάνει ό,τι μπορεί για να γυρίσει το ματς και στο 31' μείωσε το σκορ.

Ο Μασόν έστρωσε στον Πέρες, ο οποίος εκτός περιοχής έκανε το δεξί πλασέ, η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι, στο σώμα του πεσμένου Κουτσερένκο και ο Γκαράτε πήρε το... ριμπάουντ και σε κενή εστία έκανε το 1-2.

Το γκολ της ΑΕΛ Novibet