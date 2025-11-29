Πρωτοφανείς εικόνες σε ματς στο Μαρόκο, όπου αιχμηρό αντικείμενο εκτοξεύτηκε από τις κερκίδες και βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Απίστευτο περιστατικό στην αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΣ ΦΑΡ και Αλ Αχλί στο Μαρόκο, καθώς ένα αιχμηρό αντικείμενο σε σχήμα μαχαιριού όχι μόνο πέρασε στο γήπεδο, αλλά βρέθηκε στα χέρια των ποδοσφαιριστών!

Το αντικείμενο αυτό πετάχτηκε από την κερκίδα και βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο, σε ένα από τα πιο πρωτοφανή σκηνικά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Παίκτες και διαιτητές πάγωσαν ενώ στη συνέχεια άρχισαν να πετάγονται μπουκάλια νερού και να επικρατεί το απόλυτο χάος.

Οι ποδοσφαιριστές της Αλ Αχλί προσπάθησαν να το παραδώσουν στους διαιτητές, ενώ ορισμένοι της ΑΣ ΦΑΡ επιχείρησαν να το κρύψουν, με αποτέλεσμα να προκληθεί γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Η Αλ Αχλί ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη ένσταση στην CAF, ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω το περιστατικό και να δοθούν απαντήσεις για το πώς αυτό το αυτοσχέδιο μαχαίρι πέρασε τον έλεγχο του γηπέδου.