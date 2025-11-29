Μαρόκο: Αυτοσχέδιο μαχαίρι βρέθηκε από τις κερκίδες στα χέρια των παικτών!
Απίστευτο περιστατικό στην αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΣ ΦΑΡ και Αλ Αχλί στο Μαρόκο, καθώς ένα αιχμηρό αντικείμενο σε σχήμα μαχαιριού όχι μόνο πέρασε στο γήπεδο, αλλά βρέθηκε στα χέρια των ποδοσφαιριστών!
Το αντικείμενο αυτό πετάχτηκε από την κερκίδα και βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο, σε ένα από τα πιο πρωτοφανή σκηνικά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Παίκτες και διαιτητές πάγωσαν ενώ στη συνέχεια άρχισαν να πετάγονται μπουκάλια νερού και να επικρατεί το απόλυτο χάος.
Οι ποδοσφαιριστές της Αλ Αχλί προσπάθησαν να το παραδώσουν στους διαιτητές, ενώ ορισμένοι της ΑΣ ΦΑΡ επιχείρησαν να το κρύψουν, με αποτέλεσμα να προκληθεί γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Η Αλ Αχλί ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη ένσταση στην CAF, ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω το περιστατικό και να δοθούν απαντήσεις για το πώς αυτό το αυτοσχέδιο μαχαίρι πέρασε τον έλεγχο του γηπέδου.
🔴 A sharp knife was thrown onto the pitch during today’s match between ( Al Ahly and AS Far Rabat )— an unacceptable and dangerous breach of stadium security. Players, officials, and staff were put at serious risk. We urge the authorities and organizers to investigate… pic.twitter.com/LHubA8re25— Carlos (@Cerolosss) November 28, 2025
