Το ξέσπασμα Μανωλά για το γήπεδο της Νάξου: «Δεν έχουμε φώτα για να κάνουμε προπόνηση και κανένας δεν ενδιαφέρεται»
Ανεβάζοντας βίντεο σε Insta Story του και δείχνοντας πλάνα από το γήπεδο του Πανναξιακού ο Μανωλάς ακούγεται να λέει τα εξής: «Στο γήπεδο της Νάξου δεν έχουμε φώτα για να κάνουμε προπόνηση. Κοιτάξτε. Από τους τέσσερις πυλώνες λειτουργούν μόνο τέσσερις λάμπες. Εδώ και τρεις μήνες είμαστε έτσι σε αυτή την κατάσταση και κάνουμε προπόνηση και κανένας δεν ενδιαφέρεται».
😡 Το ξέσπασμα του Κώστα Μανωλά για την κατάσταση του γηπέδου στη Νάξο κατά την διάρκεια της προπόνησης— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 25, 2025
🎥 Κώστας Μανωλάς pic.twitter.com/JWWUMlmD5d
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.