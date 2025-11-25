Το ξέσπασμα Μανωλά για το γήπεδο της Νάξου: «Δεν έχουμε φώτα για να κάνουμε προπόνηση και κανένας δεν ενδιαφέρεται»

Ο Κώστας Μανωλάς δεν άντεξε στην εικόνα του γηπέδου του Πανναξιακού με τα προβλήματά του και έκανε μία καταγγελτική ανάρτηση.

Ανεβάζοντας βίντεο σε Insta Story του και δείχνοντας πλάνα από το γήπεδο του Πανναξιακού ο Μανωλάς ακούγεται να λέει τα εξής: «Στο γήπεδο της Νάξου δεν έχουμε φώτα για να κάνουμε προπόνηση. Κοιτάξτε. Από τους τέσσερις πυλώνες λειτουργούν μόνο τέσσερις λάμπες. Εδώ και τρεις μήνες είμαστε έτσι σε αυτή την κατάσταση και κάνουμε προπόνηση και κανένας δεν ενδιαφέρεται».