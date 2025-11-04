Μπαίνει στο παιχνίδι της πρόκρισης με νίκη σήμερα ο Ολυμπιακός!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Aϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση καθώς έως τώρα μετράνε 2 ήττες και 1 ισοπαλία. Την προηγούμενη αγωνιστική είχαν δύσκολη αποστολή στη Βαρκελώνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα και ηττήθηκαν με το βαρύ 6-1.

Η εικόνα του αγώνα βέβαια άλλαξε μετά την αποβολή του Έσε στο 57’, με το σκορ στο 2-1 και τον Ολυμπιακό να δείχνει ότι μπορεί να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Από εκεί και έπειτα ήταν σχεδόν ακατόρθωτο να αντισταθούν στην ποιότητα της αντιπάλου τους με παίκτη λιγότερο και έτσι δέχθηκαν άλλα 4 γκολ.

Το σύνολο του Μεντιλίμπαρ προέρχεται από μία εντός έδρας νίκη με 2-1 επί του Άρη για το πρωτάθλημα. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και πέτυχαν δύο τέρματα με τους Ποντένσε (49’) και Ταρέμι (60’) όμως στο 71’ έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μάνσα.

Ο Μορόν μείωσε και ο Άρης είχε ευκαιρίες για την ισοφάριση αλλά το αποτέλεσμα στο τέλος δεν άλλαξε.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρώπη

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρώπη και το να σημειωθούν Over 2.5 Γκολ στην αναμέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 1.70 στη Novibet.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι ένας από τους καλύτερους φετινούς παίκτες του Ολυμπιακού, έχει 2 γκολ και 3 ασίστ στο πρωτάθλημα και αποτελεί σημείο αναφοράς στην επίθεση. Να έχει +1 σουτ στο τέρμα βρίσκεται σε απόδοση 1.62 στη Novibet.

Από την άλλη η Αϊντχόφεν διανύει μία περίοδο τρομερής φόρμας, έχοντας πετύχει 19 γκολ στα τελευταία 5 παιχνίδια της.

Την προηγούμενη αγωνιστική στο Champions League πέτυχε μία σπουδαία νίκη επικρατώντας με 6-2 στην Ολλανδία της Νάπολι, ενώ στην Eredevisie «διέλυσε» με 5-2 τη Φορτούνα Σιτάρντ και παραμένει στην κορυφή του πρωταθλήματος μαζί με τη Φέγενορντ.

Ο Σαϊμπαρί κάνει σεζόν καριέρας και το να έχει +2 σουτ στο τέρμα είναι σε απόδοση 3.85 στη Novibet.

