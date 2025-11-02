Δημήτρης Ελευθερόπουλος για την «Μεταβίβαση» στο Gazzetta.gr: «Πίσω από τα φώτα υπάρχει μια άλλη αλήθεια»

Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος εξηγεί τι είναι η «Μεταβίβαση» που ήρθε στο Gazzetta.gr.

Έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στον επαγγελματικό αθλητισμό, μέσα από διαφορετικούς ρόλους, έχω βιώσει από κοντά μια μεγάλη αντίφαση: αυτή που χωρίζει την εσωτερική πραγματικότητα των αθλητών από την εικόνα που προβάλλεται προς τα έξω.

Του Δημήτρη Ελευθερόπουλου

Στα μάτια του κόσμου, ο αθλητής εκπληρώνει το φαντασιακό τους πρότυπο γιατί μοιάζει να ζει σε έναν κόσμο γεμάτο δόξα, αδρεναλίνη και ευημερία. Όμως πίσω από τα φώτα υπάρχει μια άλλη αλήθεια — απαιτήσεις, ψυχική πίεση, ανασφάλεια και φόβος. Οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, αισθάνονται ότι επικρατεί άγνοια για τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που τους αφορούν, με συνέπεια να δημιουργείται χάσμα ανάμεσα στην φυσική τους ύπαρξη και στην αντανάκλασή τους.

Τον συγκεκριμένο διαχωρισμό τον αντιμετωπίζω σε όλη του τη διάσταση, ως σύμβουλος ψυχικής και αθλητικής υγείας, κυρίως μέσω της «μεταβίβασης» από τη μεριά των αθλητών, προς το πρόσωπό μου.

Η μεταβίβαση στη θεραπευτική διαδικασία, είναι η ασυνείδητη μεταφορά συναισθημάτων, επιθυμιών και μορφών σχέσεων του θεραπευόμενου στο πρόσωπο του θεραπευτή. Με πιο απλά λόγια, μου αναθέτουν οποιοδήποτε συναίσθημα, όπως αγάπη, θυμό ή φόβο, το οποίο προέρχεται από τις σχέσεις τους με γονείς, συντρόφους, καθηγητές, ή προπονητές. Σε γενικές γραμμές, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, καθώς επιτρέπει την αναπαράσταση βαθιών συγκρούσεων σε ένα ασφαλές πλαίσιο, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν .

Αυτή ακριβώς η διαδικασία, μας γέννησε την ιδέα της «Μεταβίβασης», με σκοπό να μεταφέρουμε ψήγματα από την κάθε πρώτη συνεδρία συμβουλευτικής.

Στόχος μας είναι να φωνάξουμε σιωπηλά για όσα μένουν στο περιθώριο, να σπάσουμε τα στερεότυπα και να δώσουμε φωνή σε εμπειρίες και συναισθήματα που συχνά καταπιέζονται. Επιθυμία μας είναι, να δουλέψουμε με τις διαστρεβλώσεις που υπάρχουν στο μυαλό μας και επηρεάζουν τις συμπεριφορές μας.

Συνοδοιπόρος μου σε αυτή τη διαδρομή είναι η Μαρία Ζαφειράτου, με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες, εμπειρίες και την ίδια βαθιά αγάπη για τον αθλητισμό. Μαζί, με τη στήριξη του Gazzetta, που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια με σεβασμό και ουσία, ανοίγουμε έναν νέο χώρο διαλόγου για τους αθλητές, τους προπονητές, τους γονείς, τους φιλάθλους και κυρίως για τα παιδιά που ονειρεύονται να ζήσουν μέσα σε έναν αθλητισμό πιο υγιή , πιο ανθρώπινο και πιο συμπεριληπτικό.

