Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βραζιλία γύρω από τον Μέμφις Ντεπάι, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Ολλανδός άσος της Κορίνθιανς φέρεται να εξαφανίστηκε μόλις έμαθε ότι η influencer Λάρι Σιμόες είναι έγκυος στο παιδί του.

Ο Μέμφις Ντεπάι βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για όσα κάνει στο γήπεδο, αλλά για όσα συμβαίνουν εκτός αυτού. Σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ο σταρ της Κορίνθιανς φέρεται να εξαφανίστηκε μόλις πληροφορήθηκε ότι η influencer Λάρι Σιμόες είναι έγκυος στο παιδί του.

Η ιστορία, που έχει προκαλέσει σάλο στα social media της Βραζιλίας, ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο Ντεπάι γνώρισε τη Λάρι σε ένα πάρτι γενεθλίων στο Σάο Πάολο. Η σχέση τους κράτησε μερικούς μήνες, όμως, όπως υποστηρίζει η ίδια, όλα άλλαξαν όταν του ανακοίνωσε πως περιμένει παιδί.

«Είναι αλήθεια, αγνοεί τα πάντα. Μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί ούτε ένας δικηγόρος για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία», δήλωσε η Σιμόες, η οποία έχει πάνω από 42.000 ακόλουθους στο Instagram και ζει πλέον στο Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με τη Βραζιλιάνα δημοσιογράφο Φάμπια Ολιβέιρα, ο Ντεπάι πάγωσε όταν άκουσε τα νέα και από τότε έχει απομακρυνθεί πλήρως από την influencer: «Δεν έδειξε καμία διάθεση να συζητήσει για την εγκυμοσύνη ή την πιθανότητα πατρότητας».

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες που φέρνει τον Ολλανδό διεθνή στο προσκήνιο για λάθος λόγους, καθώς πρόσφατα συνδέθηκε και με υπόθεση που αφορά τον γιο γνωστού μαφιόζου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μπαρτσελόνα επέλεξε να... απαντήσει με μια αινιγματική ανάρτηση στα social media, γράφοντας:« Ξέρω ότι σ’ αυτόν τον κόσμο που ζούμε πάντα θέλουν να διαστρεβλώνουν τα λόγια μου και να αλλάζουν τις ιστορίες για να προωθήσουν ένα αφήγημα, γιατί θέλουν να εμποδίσουν το έργο του Θεού. Ξέρω επίσης πόση επιρροή έχω στη νεότερη γενιά και πόσοι ακόμη ταλαντούχοι άνθρωποι σ’ αυτόν τον κόσμο έχουν επιρροή πάνω της… Κατά κάποιον τρόπο, συμβαίνει συχνά τα ακατέργαστα ταλέντα να προέρχονται από φτωχές γειτονιές, με συχνά ανεπαρκή εκπαίδευση. Κι όμως, κατάφεραν να επιβιώσουν, αλλά δεν έχουν συχνά ηγέτες γύρω τους που να τους δείξουν τις όμορφες πλευρές της ζωής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το μόνο που θέλω είναι να μεταδώσω θετικότητα, ιδίως στη νεότερη γενιά, σε όσους φτάνουν εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από το ταλέντο τους. Προσπαθώ να τους κάνω να κατανοήσουν μια διαφορετική οπτική για τη ζωή, αλλά ξέρω ότι δεν είναι εύκολο… γιατί ο διάβολος δουλεύει υπερωρίες, και αυτό κάνει πολύ δύσκολο να αλλάξει ο τρόπος που σκέφτονται, όμως δεν θα σταματήσω. Αυτός ο κόσμος χρειάζεται ίαση. Εγώ χρειάζομαι ίαση… όλοι χρειαζόμαστε ίαση»