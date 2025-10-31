Σκάνδαλο στη Βραζιλία: Ο Ντεπάι εξέφρασε την υποστήριξη του στον γιο του αρχηγού της μαφίας!

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες στη Βραζιλία με τον Μέμφις Ντεπάι να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής για την στήριξη που έδειξε στον γιο του αρχηγού της μαφίας της χώρας.

Στη Βραζιλία, στο στόχαστρο των επικριτών βρέθηκε για ακόμη μία φορά ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής Μέμφις Ντεπάι που κατηγορείται ότι παρείχε στήριξη στο γιο του αρχηγού της μαφίας και ράπερ, Ορουάμ, ο οποίος εμπλέκεται στην αύξηση του οργανωμενου εγκλήματος που βιώνει το Ρίο ντε Τζανέιρο τις τελευταίες ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα ο Μέμφις φαίνεται να έστειλε ένα προσωπικό μήνυμα στον καλλιτέχνη, στο οποίο του έγραφε: «Μείνετε δυνατοί σε αυτές τις δύσκολες και αγχωτικές στιγμές. Μπορείτε να σώσετε τα παιδιά και τη νέα γενιά». Ο Ορουάμ μοιράστηκε μέσω ενός στιγμιότυπου οθόνης το μήνυμα που έλαβε από τον Ολλανδό, όμως λίγο αργότερα η ανάρτηση αυτή εξαφανίστηκε από τον λογαριασμό του, με τη φωτογραφία βέβαια να έχει προλάβει να κοινοποιηθεί στα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.

Όταν το περιστατικό αυτό έλαβε εκτεταμένη δημοσιότητα, ο Μέμφις αντέδρασε αναρτώντας μία δήλωση στο προσωπικό του λογαριασμό στο «X», λέγοντας ότι: «Ξέρω ότι οι άνθρωποι αρέσκονται να διαστρεβλώνουν τα λόγια μου για να ενισχύσουν την εικόνα τους. Προσπαθώ να διαδίδω μόνο θετικότητα, ειδικά σε νέους ανθρώπους που καταφέρνουν και βγάζουν εκατομμύρια με το ταλέντο τους. Αυτός ο κόσμος χρειάζεται θεραπεία - χρειάζομαι θεραπεία - όλοι χρειάζονται θεραπεία».

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Ολλανδίας τόνισε ότι το μήνυμά του αυτό δεν είχε πολιτικές ή προκλητικές προθέσεις, συμπληρώνοντας πως «Συχνά, αυτά τα ακατέργαστα διαμάντια προέρχονται από γειτονιές με λίγες ευκαιρίες. Ωστόσο, βρίσκουν έναν τρόπο να επιβιώσουν. Θέλω απλώς να τους δείξω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό».

I know in this world we living in they always wanna twist my words and change stories to push a narrative, because they want to interrupt Gods work.

I also know how much influence I have on the younger generation and how many more talented individuals on this world have influence… October 30, 2025

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας «A BOLA» το αξιοπρόσεκτο της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι ο 25χρονος καλλιτέχνης είναι γιος του Μάρσιο Ντος Σάντος Νεπομουσένο, γνωστός και ως Marcinho VP, ο οποίος θεωρείται από τις βραζιλιάνικες αρχές ως ένας εκ των ηγετών της συμμορίας «Comando Vermelho», μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος στη Βραζιλία.

Ο πατέρας του φημολογείται πως κρατείται στην ασφάλεια από το 1996 για ανθρωποκτονία και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ο ίδιος ο Ορουάμ έγινε πρωτοσέλιδο νωρίτερα φέτος μετά από μια σύλληψή του στο Σάο Πάολο.