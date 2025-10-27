Μακέντα στο Belligol: «Στα 25 μου δεν με ήθελε κανένας – Έζησα τα καλύτερα χρόνια της καριέρας μου στον Παναθηναϊκό»

Από το αξέχαστο γκολ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι την “αναγέννηση” στον Παναθηναϊκό και την ηγετική του παρουσία στον Αστέρα Τρίπολης, ο Φεντερίκο Μακέντα μιλά για μία ζωή γεμάτη… τρέλα στο Belligol και στο κανάλι της Novibet στο Youtube!

Στην 1η συνέντευξη της 2ης σεζόν του Belligol στο κανάλι της Novibet στο Youtube, ο Ιταλός επιθετικός ανοίγει την καρδιά του και την… συσκευασία μίας καριέρας με γκολάρες, τρομερές ιστορίες, iconic στιγμές και τρέλα!

«Ο Σερ Άλεξ ήταν σαν παππούς μου. Με φρόντισε και με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου», λέει χαρακτηριστικά ο Μακέντα για την αρχή της καριέρας του στην θρυλική Γιουνάιτεντ. Ο Φέργκιουσον ήταν εκείνος που του χάρισε τη φανέλα με το “9” ώστε να τον πείσει να αφήσει τη Ρώμη για το κρύο Μάντσεστερ και τον έριξε στα βαθιά, σε μια στιγμή που έμελλε να γίνει ιστορική με εκείνο το γκολ κόντρα στην Άστον Βίλα.

Η συνέχεια όμως δεν ήταν εύκολη. Δανεισμοί, τραυματισμοί, απογοητεύσεις. «Στα 25 μου δεν με ήθελε κανένας. Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της καριέρας μου», παραδέχεται στο Belligol, προτού αναφερθεί στο κεφάλαιο «Παναθηναϊκός».

«Πήγα εκεί στη χειρότερη στιγμή μου. Ήταν το restart που χρειαζόμουν. Έζησα τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου. Ο Παναθηναϊκός μου έσωσε την καριέρα», ανέφερε ο Μακέντα, ο οποίος μίλησε και για την παρουσία του στον Αστέρα AKTOR, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο Αστέρας είναι οργανωμένος, με φιλοδοξίες. Θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Φυσικά, από την συνέντευξη δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα quiz και οι πιο… χαλαρές στιγμές, με τον Κίκο να μιλά χωρίς φίλτρα και με χαμόγελο για τη ζωή στην Ελλάδα, τον φρέντο εσπρέσο και τον καλύτερο επιθετικό που έπαιξε τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό!

Μία απολαυστική συζήτηση για το ποδόσφαιρο και τη ζωή στο Belligol και στο κανάλι της Novibet στο Youtube.

Δείτε την εδώ:

