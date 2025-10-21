Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Ζήσαμε μαζί το ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Η αγαπημένη συνήθεια της Κυριακής επέστρεψε με ένταση και ποδοσφαιρική δράση.

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta επέστρεψε δυναμικά, προσφέροντας σε όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου μια μοναδική εμπειρία. Αυτή τη φορά, παρακολουθήσαμε μαζί το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στην OPAP Arena, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League, με τον ΠΑΟΚ να φεύγει νικητής με τελικό σκορ 2-0.

Πριν τη σέντρα του αγώνα στις 20:25, όσοι βρέθηκαν στα καταστήματα ΟΠΑΠ μπήκαν στο κλίμα του αγώνα, σκανάροντας το QR code για να ζήσουν τη live εμπειρία, να συμμετάσχουν σε κληρώσεις και να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα και ταξίδια.

Ο Θανάσης Πασσάς, με το γνωστό του χιούμορ, υποδέχτηκε τους Άκη Γκιουλέκα, Γιώργο Γκιουλέκα και Κόνι Θεοδώρου. Μαζί σχολίασαν τις αναμετρήσεις, μοιράστηκαν στοιχηματικές προβλέψεις και παρουσίασαν super ενισχυμένες αποδόσεις που απογείωσαν τα κέρδη των παικτών.

Ταυτόχρονα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, μετέφεραν όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες πριν και μετά τον αγώνα.

Επόμενος σταθμός: το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ, την επόμενη Κυριακή ζωντανά σε όλα τα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Ζήσε κι εσύ την live εμπειρία του Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta και δώσε νέο νόημα στις ποδοσφαιρικές σου Κυριακές!