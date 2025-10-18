Ο Λεβαδειακός που μαγεύει, η μάχη του κάμπου και τα γκολ στο Αγρίνιο!

H 7η αγωνιστική της Super League ξεκινάει το Σάββατο (18/10) περιλαμβάνοντας τρία σημαντικά παιχνίδια.

Το ξεκίνημα γίνεται στη Λάρισα όπου η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Ολυμπιακό (17:00) στο AEL Novibet Arena. Οι γηπεδούχοι μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα από τον Βόλο με 5-2 «χώρισαν» τους δρόμους τους με τον Γιώργο Πετράκη.

Ο Στέλιος Μαλεζάς είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΛ Novibet επιστρέφοντας στη Super League μετά την περσινή του θητεία στην Athens Kallithea. Oι Θεσσαλοί ψάχνουν ακόμα την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα όπου μετράνε 4 ισοπαλίες και δύο ήττες και βρίσκονται στη 12η θέση της βαθμολογίας με 4 πόντους.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα καθώς πριν τη διακοπή ηττήθηκε με 2-1 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας την πρώτη του φετινή ήττα εντός συνόρων.

Οι «ερυθρόλευκοι» έπεσαν έτσι στην 3η θέση του πρωταθλήματος και στο -3 από την κορυφή. Έχουν μάλιστα μπροστά τους το μεγάλο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα την Τρίτη (21/10) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League αλλά η προσοχή τους είναι στραμμένη στην ΑΕΛ Novibet.

Οι δύο ομάδες σκοράρουν συχνά στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια του έως τώρα εντός συνόρων, ενώ η ΑΕΛ Novibet στα 5 τελευταία της και το G/G βρίσκεται στο 2.20 στη Novibet.

Στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι (19:30) ο Ατρόμητος φιλοξενεί στο Περιστέρι τον Λεβαδειακό. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα απέναντι στον Παναθηναϊκό και μετράνε πέντε σερί ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Το σύνολο του Λεωνίδα Βόκολου ακόμα δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί την έδρα του έχοντας όμως δώσει μόλις δύο παιχνίδια στο «σπίτι» του. Έτσι με 5 βαθμούς βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας, έχοντας βέβαια την 4η καλύτερη άμυνα με 6 γκολ παθητικό.

Στην αντίπερα όχθη ο Λεβαδειακός αποτελεί έως τώρα την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, έχοντας τρεις νίκες, μία ισοπαλία απέναντι στον Παναθηναϊκό και δύο ήττες με Ολυμπιακό (3-2) και ΑΕΚ (1-0).

Οι Βοιωτοί με 16 γκολ έχουν την καλύτερη επίθεση της Super League και φιγουράρουν στην πρώτη τετράδα με 10 βαθμούς. Την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχαν 6 γκολ απέναντι στον Παναιτωλικό και πηγαίνουν με ανεβασμένη ψυχολογία στο Περιστέρι. Ο Λαγιούς έχει ήδη πετύχει 3 γκολ στα πρώτα 6 ματς και απέναντι στον Ατρόμητο το να σκοράρει προσφέρεται σε απόδοση 4.50 στη Novibet.

Οι αναμετρήσεις του Σαββάτου «κλείνουν» στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό να υποδέχεται τον ΟΦΗ (20:00). Ο Τίτορμος συνεχίζει χωρίς τον Γιάννη Πετράκη στον πάγκο του, με τον Έλληνα τεχνικό να αποτελεί παρελθόν μετά τη βαριά ήττα (6-0) από τον Λεβαδειακό.

Ο Γιάννης Αναστασίου επέστρεψε στο Αγρίνιο, όπου βρισκόταν για μία διετία (2021-2023), ώστε να καθοδηγήσει την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Ο Παναιτωλικός ακόμα αγνοεί τη νίκη στην έδρα του μετρώντας τρεις σερί ήττες, ενώ μαζί με τον Πανσερραϊκό έχει τη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος με 4 γκολ.

Ο ΟΦΗ αντίθετα πήρε μία νίκη-ψυχολογίας πριν τη διακοπή καθώς επικράτησε με 3-1 του Άρη στην Τρίπολη, από τη στιγμή που ακόμα το Παγκρήτιο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει αγώνες πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ράσταβατς πήρε έτσι και πάλι τους τρεις βαθμούς μετά την πρεμιέρα και το διπλό στην έδρα του Πανσερραϊκού. Έφτασε τους 6 πόντους και βρίσκεται μόνος του στην 9η θέση, έχοντας όμως ένα παιχνίδι λιγότερο αυτό με τον Παναθηναϊκό.

Τα 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια του ΟΦΗ έχουν λήξει με Over όπως και τα 3 από τα 4 τελευταία του Παναιτωλικού. Να σημειωθούν over 2.5 γκολ στην αναμέτρηση είναι στο 2.20 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).



ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ



21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

